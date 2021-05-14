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Санчо: «Мы должны выигрывать трофеи каждый сезон»

14 Мая 2021, 00:31,

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо прокомментировал победу в финале Кубка Германии над «РБ Лейпцигом» (4:1).

«В последний раз мы выигрывали трофей четыре года назад. Мы являемся большим клубом и должны побеждать в турнирах каждый сезон», - цитирует Санчо сайт болельщиков дортмундского клуба.

21-летний англичанин сыграл 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 16 голов и отдал 19 голевых передач. Контракт Санчо с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Джедон Санчо
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