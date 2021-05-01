«Боруссия» Дортмунд забила пять мячей за тайм в ворота соперника по кубковому полуфиналу

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01 Мая 2021, 23:38,
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В финале Кубка Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. В субботу «шмели» не заметили сопротивления соперников из клуба «Хольштайн Киль» даже без Эрлинга Холанна в составе. Уже до перерыва в ворота представителя низшего дивизиона забили пять мячей, а второй тайм уже был разминочным - 5:0. Дубль на счету Джованни Рейны.
Протокол игры
|(1:0) Джованни Рейна 16'
|(2:0) Джованни Рейна 23'
|(3:0) Ройс Марко 26'
|(4:0) Азар Торган 32'
|(5:0) Беллингхем Джуд 42'
Хитц Mapвин • Пищек Лукаш 62' ( Делани Томас ( 62') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд • Джан Эмре 62' ( Морей Матеу ( 62' • Мёнье Тома 74') • Джованни Рейна 46' ( Брандт Юлиан ( 46') • Ройс Марко 62' ( Рейньер Жезус ( 62') • Санчо Джедон • Азар Торган
Запасные: Бюрки Роман • Тиггес Штеффен • Кнауфф Ансгар • Шульц Нико
Дене Томас • Дем Янник 46' ( Порат Финн ( 46') • Валь Хауке • Лоренц Симон • 86'Коменда Марко • Мефферт Йонас • Бартельс Фин 68' ( Меес Джошуа ( 68') • Ли Чжэ-Сон 76' ( Гирт Беньямин ( 76') • Хауптман Никлас • 37'Резе Фабиан 46' ( Нойман Фил ( 46') • Серра Янни 30' ( Арслан Ахмет ( 30')
Запасные: Ван ден Берг Йоханнес • Мюлинг Александер • Райманн Доминик • Jonas Sterner
01 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Хольфштайн Киль