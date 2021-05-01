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«Боруссия» Дортмунд забила пять мячей за тайм в ворота соперника по кубковому полуфиналу

01 Мая 2021, 23:38,

В финале Кубка Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. В субботу «шмели» не заметили сопротивления соперников из клуба «Хольштайн Киль» даже без Эрлинга Холанна в составе. Уже до перерыва в ворота представителя низшего дивизиона забили пять мячей, а второй тайм уже был разминочным - 5:0. Дубль на счету Джованни Рейны.

Протокол игры  
Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль
(1:0) Джованни Рейна 16'    
(2:0) Джованни Рейна 23'    
(3:0) Ройс Марко 26'    
(4:0) Азар Торган 32'    
(5:0) Беллингхем Джуд 42'    
Хитц Mapвин Пищек Лукаш   62' (Делани Томас (   62') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд Джан Эмре   62' (Морей Матеу (   62' Мёнье Тома   74') Джованни Рейна   46' (Брандт Юлиан (   46') Ройс Марко   62' (Рейньер Жезус (   62') Санчо Джедон Азар Торган
Запасные: Бюрки Роман Тиггес Штеффен Кнауфф Ансгар Шульц Нико
Дене Томас Дем Янник   46' (Порат Финн (   46') Валь Хауке Лоренц Симон   86' Коменда Марко Мефферт Йонас Бартельс Фин   68' (Меес Джошуа (   68') Ли Чжэ-Сон   76' (Гирт Беньямин (   76') Хауптман Никлас   37' Резе Фабиан   46' (Нойман Фил (   46') Серра Янни   30' (Арслан Ахмет (   30')
Запасные: Ван ден Берг Йоханнес Мюлинг Александер Райманн Доминик Jonas Sterner
01 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Хольфштайн Киль
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