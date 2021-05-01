«Боруссия» Дортмунд забила пять мячей за тайм в ворота соперника по кубковому полуфиналу

В финале Кубка Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. В субботу «шмели» не заметили сопротивления соперников из клуба «Хольштайн Киль» даже без Эрлинга Холанна в составе. Уже до перерыва в ворота представителя низшего дивизиона забили пять мячей, а второй тайм уже был разминочным - 5:0. Дубль на счету Джованни Рейны.