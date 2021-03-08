Дортмундская «Боруссия» узнала своего соперника по полуфиналу Кубка Германии

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии.

Дортмундской «Боруссии» предстоит принять на своём поле «Хольштайн Киль», а «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с победителем пары «Ян Регенсбург» - «Вердер». Матчи пройдут 1-2 мая.

Отметим, что «Хольштайн Киль», с которым предстоит встретиться дортмундцам, занимают второе место в немецкое Бундеслиги и имеют хорошие шансы на повышение в классе.

В Бундеслиге же лидирует мюнхенская «Бавария», которая после двадцати четырёх туров обгоняет идущий вторым «РБ Лейпциг» всего лишь на два зачетных балла. Дортмундцы же занимают лишь шестое место в турнирной таблице.