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Неудачные попытки Тюрама и Холанна и гол Санчо: видеообзор матча двух «Боруссий»

03 Марта 2021, 08:37,

В 1/4 финала Кубка Германии сошлись «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и Дортмунда. Уже в стартовой 10-минутке Маркус Тюрам замыкал прострел и едва не попал в дальний угол. Он же мог стать соучастником проблем у своих ворот, но Марко Ройс сплоховал при ударе с лета после не лучшего выноса соперника. И снова Тюрам был в центре внимания уже на 45-й минуте, забив мяч из офсайда.

У Дортмунда привычно активничал Эрлинг Холанн, сначала неудачно выйдя один на один с вратарем, затем забил с нарушением правил, а в концовке голкипер справился с его опасным ударом с линии штрафной. Единственный гол на счету Джедона Санчо, который оказался сам перед голкипером и поразил цель рикошетом от левой штанги.

Все лучшие моменты этого кубкового матча можно пересмотреть в видеоролике.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах
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