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Дортмундская «Боруссия» в полуфинале Кубка после победы в Мёнхенгладбахе

03 Марта 2021, 00:46,

В матче «Боруссий» из Мёнхенгладбаха и Дортмунда определялось имя первого полуфиналиста Кубка Германии. Игра получилась интересной, и моменты начали возникать с первых минут. Эрлинг Холанн привычно выделялся, но забить сегодня не смог, не поразив цель при выходе один на один с голкипером, а также его один результативный удар отменил ВАР (вне игры). Судьбу игры решил следующий выход на свидание с вратарем хозяев, и Джедон Санчо направил мяч впритирку со штангой. 1:0, и «шмели» идут дальше.

Протокол игры  
Боруссия М 0:1 Боруссия Д
    66' Санчо Джедон (0:1)
Зиппель Тобиас Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами   90' Крамер Кристоф   76' (Вольф Ханнес (   76') Нойхаус Флориан Хофманн Йонас   68' (Лазаро Валентино (   68') Штиндль Ларс   32'   76' (Закария Денис (   76') Плеа Алассан Тюрам Маркус   76' (Эмболо Брель (   76')
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Херрманн Патрик Вендт Оскар Зоммер Янн
Хитц Mapвин   90' Морей Матеу Джан Эмре Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   5' (Шульц Нико (   5') Делани Томас Дауд Махмуд   29'   90' Беллингхем Джуд   90' (Загаду Дан-Аксель (   90') Ройс Марко   50' Санчо Джедон   68' (Азар Торган (   68') Холанн Эрлинг
Запасные: Брандт Юлиан Мёнье Тома Бюрки Роман Джованни Рейна Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус
02 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах, Джедон Санчо
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