Дортмундская «Боруссия» в полуфинале Кубка после победы в Мёнхенгладбахе

В матче «Боруссий» из Мёнхенгладбаха и Дортмунда определялось имя первого полуфиналиста Кубка Германии. Игра получилась интересной, и моменты начали возникать с первых минут. Эрлинг Холанн привычно выделялся, но забить сегодня не смог, не поразив цель при выходе один на один с голкипером, а также его один результативный удар отменил ВАР (вне игры). Судьбу игры решил следующий выход на свидание с вратарем хозяев, и Джедон Санчо направил мяч впритирку со штангой. 1:0, и «шмели» идут дальше.