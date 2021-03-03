Дортмундская «Боруссия» в полуфинале Кубка после победы в Мёнхенгладбахе

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03 Марта 2021, 00:46,
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В матче «Боруссий» из Мёнхенгладбаха и Дортмунда определялось имя первого полуфиналиста Кубка Германии. Игра получилась интересной, и моменты начали возникать с первых минут. Эрлинг Холанн привычно выделялся, но забить сегодня не смог, не поразив цель при выходе один на один с голкипером, а также его один результативный удар отменил ВАР (вне игры). Судьбу игры решил следующий выход на свидание с вратарем хозяев, и Джедон Санчо направил мяч впритирку со штангой. 1:0, и «шмели» идут дальше.
Протокол игры
|Боруссия М
|0:1
|Боруссия Д
|66' Санчо Джедон (0:1)
Зиппель Тобиас • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • 90'Крамер Кристоф 76' ( Вольф Ханнес ( 76') • Нойхаус Флориан • Хофманн Йонас 68' ( Лазаро Валентино ( 68') • Штиндль Ларс 32' 76' ( Закария Денис ( 76') • Плеа Алассан • Тюрам Маркус 76' ( Эмболо Брель ( 76')
Запасные: Траоре Ибраима • Бейер Луис • Херрманн Патрик • Вендт Оскар • Зоммер Янн
Хитц Mapвин • 90'Морей Матеу • Джан Эмре • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 5' ( Шульц Нико ( 5') • Делани Томас • Дауд Махмуд 29' • 90'Беллингхем Джуд 90' ( Загаду Дан-Аксель ( 90') • Ройс Марко • 50'Санчо Джедон 68' ( Азар Торган ( 68') • Холанн Эрлинг
Запасные: Брандт Юлиан • Мёнье Тома • Бюрки Роман • Джованни Рейна • Мукоко Юссуфа • Рейньер Жезус
02 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах, Джедон Санчо