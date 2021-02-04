Нагельсманн – о победе над «Бохумом»: «Счёт не отражает реального отношения сил»

|
04 Февраля 2021, 01:00,
|
|
Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Бохумом» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.
«У нас были некоторые проблемы в самом начале игры, «Бохум» имел несколько хороших моментов. В целом игра была относительно открытой, хорошо, что мы уже уверенно вели к перерыву. Во втором тайме мы играли гораздо лучше, Ольмо здорово вошёл в игру. Возможно, счёт не отражает реального соотношения сил. Мы просто рады выйти в следующий раунд», - цитирует Нагельсманна пресс-служба «РБ Лейпцига».
После девятнадцати туров подопечные Нагельсманна занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн