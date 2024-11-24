Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в Германии.

Как утверждает Sky Sport DE, в услугах 48-летнего специалиста заинтересован «Гамбург», который выступает во второй немецкой Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что вариант с приглашением ван Нистелроя рассматривают три клуба Английской премьер-лиги.

Напомним, нидерландец работал в «Манчестер Юнайтед» с июля по ноябрь текущего года. Ранее он тренировал ПСВ и сборную Нидерландов.

Добавим, что после 13 туров «Гамбург» занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе немецкого чемпионата, набрав 20 очков.