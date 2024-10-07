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Германия. 2-я бундеслига

Рауля и Торреса не будет, в «Шальке» назвали нового главного тренера официально

07 Октября 2024 • 17:09 Комментировать

Известный нидерландский футболист, а ныне тренер Кес ван Вондерен стал главным тренером гельзенкирхенского «Шальке».

Стороны подписали двухлетний контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Первую тренировку «Шальке» при ван Вондерене провёл уже в этот понедельник, 7 октября.

Ранее новости сватали в «Шальке» двух известных в прошлом испанских нападающих, а теперь молодых тренеров – Рауля Гонсалеса Бланко и Фернандо Торреса.

Сейчас «Шальке» идёт лишь на 13-м месте во Второй бундеслиге, у коллектива восемь набранных очков. Отрыв от последнего места составляет лишь четыре балла.

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Шальке 04 Кес ван Вондерен
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