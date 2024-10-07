Известный нидерландский футболист, а ныне тренер Кес ван Вондерен стал главным тренером гельзенкирхенского «Шальке».

Стороны подписали двухлетний контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Первую тренировку «Шальке» при ван Вондерене провёл уже в этот понедельник, 7 октября.

Ранее новости сватали в «Шальке» двух известных в прошлом испанских нападающих, а теперь молодых тренеров – Рауля Гонсалеса Бланко и Фернандо Торреса.

Сейчас «Шальке» идёт лишь на 13-м месте во Второй бундеслиге, у коллектива восемь набранных очков. Отрыв от последнего места составляет лишь четыре балла.