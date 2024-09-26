Представители «Шальке 04» встретились с Раулем в Мадриде

«Шальке 04» продолжает переговоры с главным тренером второй команды мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом.

Представители клуба из Гельзенкирхена провели встречу с испанским специалистом в Мадриде, докладывает Relevo. Раулю пообещали ключевую роль в проекте и полный контроль над всеми процессами. Впрочем, убедить 47-летнего рулевого будет непросто – он полностью удовлетворён своей нынешней работой и совсем не горит желанием уходить.

Напомним, в бытность игроком Рауль выступал за «Шальке 04» в период с 2010 по 2012 год.

Недавно сообщалось, что у наставника «Кастильи» бессрочный контракт с «Реалом».