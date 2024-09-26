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Германия. 2-я бундеслига

Представители «Шальке 04» встретились с Раулем в Мадриде

26 Сентября 2024 • 07:11 Комментировать
Пройссен Мюнстер
...
Шальке 04
1 2.85 X 3.80 2 2.30
28.09 21:30

«Шальке 04» продолжает переговоры с главным тренером второй команды мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом.

Представители клуба из Гельзенкирхена провели встречу с испанским специалистом в Мадриде, докладывает Relevo. Раулю пообещали ключевую роль в проекте и полный контроль над всеми процессами. Впрочем, убедить 47-летнего рулевого будет непросто – он полностью удовлетворён своей нынешней работой и совсем не горит желанием уходить.

Напомним, в бытность игроком Рауль выступал за «Шальке 04» в период с 2010 по 2012 год.

Недавно сообщалось, что у наставника «Кастильи» бессрочный контракт с «Реалом».

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Реал Мадрид Рауль Шальке 04 Рауль Гонсалес ещё теги

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