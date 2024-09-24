Легенда «Реала» Рауль может возглавить немецкий клуб

Бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Рауль Гонсалес может получить работу в Германии. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно сведениям источника, в услугах испанского специалиста заинтересован гельзенкирхенский «Шальке». 47-летнего тренера считают основным претендентом на эту должность. В настоящий момент Рауль возглавляет «Кастилью» - вторую команду «Реала».

Несколько дней назад «Шальке» уволил главного тренера из-за провальных результатов на старте сезона. После шести туров чемпионата Германии гельзенкирхенский клуб набрал всего четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.