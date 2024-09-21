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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» уволил спортивного директора и тренера после 3:5 официально

21 Сентября 2024 • 12:25 Комментировать
Шальке 04
3:5
Дармштадт

«Шальке» пошёл на серьёзные кадровые решения после того, как команда на своём поле проиграла «Дармштадту» со счётом 3:5 в матче второй Бундеслиги. Клуб из Гельзенкирхена объявил об увольнении Маркса Вильмотса и Карела Герертса. Первый из них занимал должность спортивного директора, а второй – должность главного тренера.

«Решение правления не продолжать путь с Карелом Герертсом основано не только на отсутствии результатов и поражении от «Дармштадта», но и на общем негативном развитии последних нескольких недель. В тактическом и футбольном плане мы не предприняли необходимых шагов –ни в команде, ни в индивидуальном плане», - сказал гендиректор «Шальке» Маттиас Тиллманн.

«Шальке» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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Шальке 04 Марк Вильмотс Карел Герертс ещё теги

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