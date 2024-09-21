«Шальке» пошёл на серьёзные кадровые решения после того, как команда на своём поле проиграла «Дармштадту» со счётом 3:5 в матче второй Бундеслиги. Клуб из Гельзенкирхена объявил об увольнении Маркса Вильмотса и Карела Герертса. Первый из них занимал должность спортивного директора, а второй – должность главного тренера.

«Решение правления не продолжать путь с Карелом Герертсом основано не только на отсутствии результатов и поражении от «Дармштадта», но и на общем негативном развитии последних нескольких недель. В тактическом и футбольном плане мы не предприняли необходимых шагов –ни в команде, ни в индивидуальном плане», - сказал гендиректор «Шальке» Маттиас Тиллманн.

«Шальке» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.