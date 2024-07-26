«Ювентус» крупно проиграл «Нюрнбергу»

В пятницу, 26 июля, немецкий «Нюрнберг» провёл товарищеский матч с итальянским «Ювентусом».

Игра между командами завершилась неожиданной победой «Нюрнберга» с разгромным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Каспар Яндер, Дастин Форкел и Тим Яниш.

Стоит сказать, что в летнее межсезонье «Нюрнберг» провел уже шесть товарищеских матчей, а для «Ювентуса» это была первая игра после выхода из отпуска.