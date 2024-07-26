«Ювентус» крупно проиграл «Нюрнбергу»

В пятницу, 26 июля, немецкий «Нюрнберг» провёл товарищеский матч с итальянским «Ювентусом».
Игра между командами завершилась неожиданной победой «Нюрнберга» с разгромным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Каспар Яндер, Дастин Форкел и Тим Яниш.
Стоит сказать, что в летнее межсезонье «Нюрнберг» провел уже шесть товарищеских матчей, а для «Ювентуса» это была первая игра после выхода из отпуска.
Протокол игры
|(1:0) Яндер Каспар 19'
|(2:0) _Forkel D. 87'
|(3:0) _Janisch T. 89'
Рейхерт Ян 62' ( Матения Кристиан ( 62') • Хофман Янник • Кнохе Робин 39' ( Карафиат Ондржей ( 39') • Ельч Финн 62' ( Цимас Стефанос ( 62') • Данило Соарес 77' ( _Joachims S. ( 77') • Кастроп Йенс 77' ( Валентини Энрико ( 77') • Флик Флориан 78' ( Rafael Lubach ( 78') • Пик Флориан 53' ( _Forkel D. ( 53') • Яндер Каспар 77' ( Шевчик Михал ( 77') • Окунуки Кандзи 62' • Шлаймер Лукас 77' ( _Janisch T. ( 77')
Запасные: _Seidel N. • _Lubach R. • Кукучка Михал
Ди Грегорио Микеле 46' ( Перин Маттиа ( 46') • Гонсалес Факундо 47' ( Nicolo Savona ( 47') • Джало Тьягу 46' ( Веа Тимоти ( 46') • Барбьери Томмазо 47' ( Кабаль Хуан ( 47') • Рухи Юнас 47' ( Аджич Василий ( 47') • Тюрам Кефрен 47' ( Камбьясо Андреа ( 47') • Локателли Мануэль 47' ( Николусси Кавилья Ханс ( 47') • Хаса Луис 46' • Миретти Фабио 48' ( Фаджоли Николо ( 48') • Комененсиа Ливано 46' ( Влахович Душан ( 46') • Секулов Никола 46' ( Гатти Федерико ( 46')
Запасные: Пинсольо Карло • Мухаремович Тарик • Соуле Матиас • Мбангула Самюэль • Даффара Джованни
26 июля.
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