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Германия. 2-я бундеслига

«Ювентус» крупно проиграл «Нюрнбергу»

26 Июля 2024 • 20:25 Комментировать

В пятницу, 26 июля, немецкий «Нюрнберг» провёл товарищеский матч с итальянским «Ювентусом».

Игра между командами завершилась неожиданной победой «Нюрнберга» с разгромным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Каспар Яндер, Дастин Форкел и Тим Яниш.

Стоит сказать, что в летнее межсезонье «Нюрнберг» провел уже шесть товарищеских матчей, а для «Ювентуса» это была первая игра после выхода из отпуска.

Протокол игры  
Нюрнберг 3:0 Ювентус
(1:0) Яндер Каспар 19'    
(2:0) _Forkel D. 87'    
(3:0) _Janisch T. 89'    
Рейхерт Ян   62' (Матения Кристиан (   62') Хофман Янник Кнохе Робин   39' (Карафиат Ондржей (   39') Ельч Финн   62' (Цимас Стефанос (   62') Данило Соарес   77' (_Joachims S. (   77') Кастроп Йенс   77' (Валентини Энрико (   77') Флик Флориан   78' (Rafael Lubach (   78') Пик Флориан   53' (_Forkel D. (   53') Яндер Каспар   77' (Шевчик Михал (   77') Окунуки Кандзи   62' Шлаймер Лукас   77' (_Janisch T. (   77')
Запасные: _Seidel N. _Lubach R. Кукучка Михал
Ди Грегорио Микеле   46' (Перин Маттиа (   46') Гонсалес Факундо   47' (Nicolo Savona (   47') Джало Тьягу   46' (Веа Тимоти (   46') Барбьери Томмазо   47' (Кабаль Хуан (   47') Рухи Юнас   47' (Аджич Василий (   47') Тюрам Кефрен   47' (Камбьясо Андреа (   47') Локателли Мануэль   47' (Николусси Кавилья Ханс (   47') Хаса Луис   46' Миретти Фабио   48' (Фаджоли Николо (   48') Комененсиа Ливано   46' (Влахович Душан (   46') Секулов Никола   46' (Гатти Федерико (   46')
Запасные: Пинсольо Карло Мухаремович Тарик Соуле Матиас Мбангула Самюэль Даффара Джованни
26 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Нюрнберг
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