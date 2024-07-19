Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Робин Кнохе пополнил ряды «Нюрнберга» официально

19 Июля 2024 • 11:21 Комментировать

32-летний центральный защитник Робин Кнохе пополнил ряды «Нюрнберга», об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Сроки соглашения не разглашаются.

Футболист пополнил ряды команды на правах свободного агента, так как его контракт с «Унион Берлин», за который он выступал на протяжении последних четырех лето подошел к концу.

В минувшем сезоне Кнохе принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Нюрнберг» в ближайшем сезоне будет выступать во Второй Бундеслиге. В первом туре команда сыграет против «Карлсруэ» на выезде. Встреча пройдет 3 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Нюрнберг Робин Кнохе трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Зидан приехал в расположение «Реала» Клопп принял решение по работе в сборной Англии Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире «Манчестер Сити» выбирает из двух полузащитников замену Родри Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Из «Барселоны» решил уйти звёздный полузащитник
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
11:21 · Германия. 2-я бундеслига
Робин Кнохе пополнил ряды «Нюрнберга» официально
27 Июня
18:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» ведёт переговоры по игроку «Шальке»
18 Июня
23:43 · Германия. 2-я бундеслига
Отказал «Краснодару», но выбрал тонущий «Шальке» - стал известен новый клуб Юнеса
11 Июня
11:31 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-нападающий «Баварии» Клозе возглавил немецкий клуб официально
12 Мая
16:37 · Германия. Бундеслига
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу 13 лет спустя
07:05 · Германия. 2-я бундеслига
​«Хольштайн» - 58-й клуб, который сыграет в Бундеслиге
07 Мая
22:21 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» не вылетит в третий дивизион
06 Мая
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
04 Мая
12:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «РБ Лейпциг» – фавориты на трансфер полузащитника «Шальке»
30 Апреля
01:31 · Германия. 2-я бундеслига
Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре
16 Апреля
19:01 · Германия. 2-я бундеслига
Игроки «Герты» просят Дардаи остаться главным тренером команды
23 Марта
03:06 · Германия. 2-я бундеслига
​Джеральд Асамоа покидает «Шальке»
20 Марта
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
26 Февраля
06:28 · Германия. 2-я бундеслига
​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»
20 Февраля
17:30 · Германия. Бундеслига
Вторая бундеслига впервые опередила по посещаемости за тур первую
17 Февраля
16:10 · Германия. 2-я бундеслига
​В Германии матч прерывался из-за радиоуправляемых машинок
12 Февраля
13:37 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» сообщил об отставке главного тренера
09 Февраля
22:28 · Германия. 2-я бундеслига
В Германии прервали матч из-за поведения болельщиков
05 Февраля
03:58 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» задолжал 165 миллионов евро и рискует провалиться в любители
31 Января
17:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» может потерять профессиональный статус 1
24 Января
18:46 · Германия. Бундеслига
Чемпион мира Дурм завершил карьеру в 31 год
08 Января
23:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» готовы заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
04 Января
23:19 · Германия. 2-я бундеслига
​Вильмотс возвращается в «Шальке»
03 Января
18:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» подписал защитника молодёжной сборной Германии официально
27 Декабря
20:27 · Германия. Бундеслига
Три больших клуба следят за турецким форвардом «Нюрнберга»
Все новости
Рекомендуем