32-летний центральный защитник Робин Кнохе пополнил ряды «Нюрнберга», об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Сроки соглашения не разглашаются.

Футболист пополнил ряды команды на правах свободного агента, так как его контракт с «Унион Берлин», за который он выступал на протяжении последних четырех лето подошел к концу.

В минувшем сезоне Кнохе принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Нюрнберг» в ближайшем сезоне будет выступать во Второй Бундеслиге. В первом туре команда сыграет против «Карлсруэ» на выезде. Встреча пройдет 3 августа.