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Германия. 2-я бундеслига

Отказал «Краснодару», но выбрал тонущий «Шальке» - стал известен новый клуб Юнеса

18 Июня 2024 • 23:43 Комментировать

Немецкий полузащитник Амин Юнес, несколько лет тому назад побрезговавший переходить в «Краснодар», определился с продолжением своей карьеры. Он будет выступать в составе немецкого «Шальке», который переживает, возможно, худшие времена в истории клуба.

Ранее Юнес выступал в составе «Наполи» - именно тогда им интересовался «Краснодар». В его карьере есть и выступления в составе немецкой сборной - восемь матчей и даже два гола. В прошлом сезоне гельзенкирхенский «Шальке», несмотря на все трудности, смог спасти своё место во второй Бундеслиге, закончив чемпионат на десятом месте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Амин Юнес
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18 Июня
23:43 · Германия. 2-я бундеслига
Отказал «Краснодару», но выбрал тонущий «Шальке» - стал известен новый клуб Юнеса
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