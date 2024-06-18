Отказал «Краснодару», но выбрал тонущий «Шальке» - стал известен новый клуб Юнеса

Немецкий полузащитник Амин Юнес, несколько лет тому назад побрезговавший переходить в «Краснодар», определился с продолжением своей карьеры. Он будет выступать в составе немецкого «Шальке», который переживает, возможно, худшие времена в истории клуба.

Ранее Юнес выступал в составе «Наполи» - именно тогда им интересовался «Краснодар». В его карьере есть и выступления в составе немецкой сборной - восемь матчей и даже два гола. В прошлом сезоне гельзенкирхенский «Шальке», несмотря на все трудности, смог спасти своё место во второй Бундеслиге, закончив чемпионат на десятом месте.