Известный в прошлом немецкий нападающий Мирослав Клозе, поигравший за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию», трудоустроился у себя на родине. Специалист занял пост главного тренера «Нюрнберга», об этом рапортует клубная пресс-служба. Детали сотрудничества между сторонами пока не разглашаются.

«Нюрнберг» выступает во втором по силе футбольном дивизионе Германии. В минувшем сезоне команда набрала 40 баллов и финишировала на 12-й позиции в турнирной таблице.

За свою тренерскую карьеру Клозе поработал ассистентом в сборной Германии и мюнхенской «Баварии». Также он занимал пост наставника австрийского клуба «Альтах».