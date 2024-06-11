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Германия. 2-я бундеслига

Экс-нападающий «Баварии» Клозе возглавил немецкий клуб официально

11 Июня 2024 • 11:31 Комментировать

Известный в прошлом немецкий нападающий Мирослав Клозе, поигравший за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию», трудоустроился у себя на родине. Специалист занял пост главного тренера «Нюрнберга», об этом рапортует клубная пресс-служба. Детали сотрудничества между сторонами пока не разглашаются.

«Нюрнберг» выступает во втором по силе футбольном дивизионе Германии. В минувшем сезоне команда набрала 40 баллов и финишировала на 12-й позиции в турнирной таблице.

За свою тренерскую карьеру Клозе поработал ассистентом в сборной Германии и мюнхенской «Баварии». Также он занимал пост наставника австрийского клуба «Альтах».

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Евро-Футбол.Ру,
Нюрнберг Мирослав Клозе
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