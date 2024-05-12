Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

​«Хольштайн» - 58-й клуб, который сыграет в Бундеслиге

12 Мая 2024 • 07:05 Комментировать
Хольштайн Киль
1:1
Фортуна

«Хольштайн» обеспечил себе место в Бундеслиге, сыграв вничью с дюссельдорфской «Фортуной» - 1:1. Он сыграет в высшей лиге немецкого футбола впервые и станет 58-м клубом, который попробует себя в Бундеслиге. За тур до конца сезона «Хольштайн» стал недосягаемым для идущей третьей команды - как раз упомянутой «Фортуны».

Вторым идёт «Санкт-Паули», но у него остаются шансы превзойти «Хольштайн». Сегодня этот клуб сыграет с «Оснарбрюком». Последний, тридцать четвёртый тур второй лиги немецкого чемпионата пройдет в конце следующей недели, «Хольштайн» сыграет с «Ганновером 96».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Хольштайн Хольштейн Хольштайн Киль ещё теги

Новости по матчу

10 Мая
18:07
Бесплатный прогноз и ставка на матч Хольштайн Киль — Фортуна Второй Бундеслиги — 11 мая 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.05.24 в 14:30
Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр
Веен Висбаден Веен Висбаден
1.95 3.60 3.55
Видео
12.05.24 в 14:30
Карлсруэ Карлсруэ
Ганновер 96 Ганновер 96
2.16 3.65 3.05
Видео
12.05.24 в 14:30
Санкт-Паули Санкт-Паули
Оснабрюк Оснабрюк
1.21 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
07:05 · Германия. 2-я бундеслига
​«Хольштайн» - 58-й клуб, который сыграет в Бундеслиге
07 Мая
22:21 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» не вылетит в третий дивизион
06 Мая
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
04 Мая
12:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «РБ Лейпциг» – фавориты на трансфер полузащитника «Шальке»
30 Апреля
01:31 · Германия. 2-я бундеслига
Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре
16 Апреля
19:01 · Германия. 2-я бундеслига
Игроки «Герты» просят Дардаи остаться главным тренером команды
23 Марта
03:06 · Германия. 2-я бундеслига
​Джеральд Асамоа покидает «Шальке»
20 Марта
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
26 Февраля
06:28 · Германия. 2-я бундеслига
​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»
20 Февраля
17:30 · Германия. Бундеслига
Вторая бундеслига впервые опередила по посещаемости за тур первую
17 Февраля
16:10 · Германия. 2-я бундеслига
​В Германии матч прерывался из-за радиоуправляемых машинок
12 Февраля
13:37 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» сообщил об отставке главного тренера
09 Февраля
22:28 · Германия. 2-я бундеслига
В Германии прервали матч из-за поведения болельщиков
05 Февраля
03:58 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» задолжал 165 миллионов евро и рискует провалиться в любители
31 Января
17:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» может потерять профессиональный статус 1
Все новости
Рекомендуем