​«Хольштайн» - 58-й клуб, который сыграет в Бундеслиге

«Хольштайн» обеспечил себе место в Бундеслиге, сыграв вничью с дюссельдорфской «Фортуной» - 1:1. Он сыграет в высшей лиге немецкого футбола впервые и станет 58-м клубом, который попробует себя в Бундеслиге. За тур до конца сезона «Хольштайн» стал недосягаемым для идущей третьей команды - как раз упомянутой «Фортуны».

Вторым идёт «Санкт-Паули», но у него остаются шансы превзойти «Хольштайн». Сегодня этот клуб сыграет с «Оснарбрюком». Последний, тридцать четвёртый тур второй лиги немецкого чемпионата пройдет в конце следующей недели, «Хольштайн» сыграет с «Ганновером 96».