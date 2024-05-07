«Шальке» не вылетит в третий дивизион

Во вторник вечером «Шальке» проводил гостевой матч против команды «Оснабрюк». Команда из Гельзенкирхена отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. «Кобальтовые» забили по два гола в каждом из таймов.

Благодаря этой победе «Шальке» обеспечил себе место во второй Бундеслиге на следующий сезон. Гельзенкирхенцы теперь точно не понизятся в классе.

Отметим, что «Шальке» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице второго по рангу немецкого футбольного дивизиона.