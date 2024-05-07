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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» не вылетит в третий дивизион

07 Мая 2024 • 22:21 Комментировать
Оснабрюк
0:4
Шальке 04

Во вторник вечером «Шальке» проводил гостевой матч против команды «Оснабрюк». Команда из Гельзенкирхена отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. «Кобальтовые» забили по два гола в каждом из таймов.

Благодаря этой победе «Шальке» обеспечил себе место во второй Бундеслиге на следующий сезон. Гельзенкирхенцы теперь точно не понизятся в классе.

Отметим, что «Шальке» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице второго по рангу немецкого футбольного дивизиона.

Протокол игры  
Оснабрюк0:4Шальке 04
  2'Keke Topp (0:1)
  5'Караман Кенан (0:2)
  65'Форсан Эудраого (0:3)
  75'Keke Topp (0:4)
Кюн ФилиппАйдини БасхкимГьямфи МаксвеллВиманн НикласFlorian KleinhanslКюизанс Микаэль   46' (Теше Роберт (   46' ) Dave Gnaase   56' Андруцос Танасис   46' (Конте Кристиан (   46' ) Ниманн Ноэль   71' (Лобингер Лекс-Тигер (   71' ) Erik Engelhardt   71' (Вридт Квази (   71' ) Макридис Хараламбос   80' (Jannes Wulff (   80' )
Запасные: Гойгингер ТомасТальхаммер МаксимилианБирман ТимоГрилль Леннарт
Мюллер МариусВан дер Слоот Стивен   88' (Матричани Хеннинг (   88' ) Калаш Томаш   78' (Сиссе Ибраима II (   78' ) Каминьски МарцинОуведжан Томас   87' (Темпельман Лино (   87' ) Зегуйн ПаульШалленберг РонYusuf Kabadayi   64' (Мор Тобиас (   64'   66') Караман Кенан   46' (Форсан Эудраого (   46' ) Теродде СимонKeke Topp
Запасные: Идризи БлендиЛасм БрианЧурлинов ДаркоЛангер Михаэль
Сегодня. Стадион "Millerntor Stadion " .
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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04

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