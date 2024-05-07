«Шальке» не вылетит в третий дивизион

Во вторник вечером «Шальке» проводил гостевой матч против команды «Оснабрюк». Команда из Гельзенкирхена отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. «Кобальтовые» забили по два гола в каждом из таймов.
Благодаря этой победе «Шальке» обеспечил себе место во второй Бундеслиге на следующий сезон. Гельзенкирхенцы теперь точно не понизятся в классе.
Отметим, что «Шальке» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице второго по рангу немецкого футбольного дивизиона.
Протокол игры
|2'Keke Topp (0:1)
|5'Караман Кенан (0:2)
|65'Форсан Эудраого (0:3)
|75'Keke Topp (0:4)
Кюн Филипп•Айдини Басхким•Гьямфи Максвелл•Виманн Никлас•Florian Kleinhansl•Кюизанс Микаэль 46' (Теше Роберт ( 46' ) •Dave Gnaase 56' •Андруцос Танасис 46' (Конте Кристиан ( 46' ) •Ниманн Ноэль 71' (Лобингер Лекс-Тигер ( 71' ) •Erik Engelhardt 71' (Вридт Квази ( 71' ) •Макридис Хараламбос 80' (Jannes Wulff ( 80' )
Мюллер Мариус•Ван дер Слоот Стивен 88' (Матричани Хеннинг ( 88' ) •Калаш Томаш 78' (Сиссе Ибраима II ( 78' ) •Каминьски Марцин•Оуведжан Томас 87' (Темпельман Лино ( 87' ) •Зегуйн Пауль•Шалленберг Рон•Yusuf Kabadayi 64' (Мор Тобиас ( 64' 66') •Караман Кенан 46' (Форсан Эудраого ( 46' ) •Теродде Симон•Keke Topp
Запасные: Идризи Бленди•Ласм Бриан•Чурлинов Дарко•Лангер Михаэль
Сегодня. Стадион "Millerntor Stadion " .
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