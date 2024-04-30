Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре

Марокканский полузащитник Аймен Баркок стал жертвой нападения в ночном баре в Берлине, 25-летнего футболиста атаковали ножом, хотя обошлось без серьёзных травм внутренних органов.

Но не обошлось без операции - лезвие повредило игроку лицо, в результате чего врачам пришлось спасать привлекательность Баркока. О причинах подобного инцидента ничего не сообщается, а полиция пытается найти агрессора.

Баркок, обладающий также гражданском Германии, выступает за «Герту» с 2024 года, ранее он защищал цвета «Майнца» и «Айнтрахта», в составе которого выиграл Лигу Европы в 2022 году.