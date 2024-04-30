Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре

30 Апреля 2024 • 01:31 Комментировать

Марокканский полузащитник Аймен Баркок стал жертвой нападения в ночном баре в Берлине, 25-летнего футболиста атаковали ножом, хотя обошлось без серьёзных травм внутренних органов.

Но не обошлось без операции - лезвие повредило игроку лицо, в результате чего врачам пришлось спасать привлекательность Баркока. О причинах подобного инцидента ничего не сообщается, а полиция пытается найти агрессора.

Баркок, обладающий также гражданском Германии, выступает за «Герту» с 2024 года, ранее он защищал цвета «Майнца» и «Айнтрахта», в составе которого выиграл Лигу Европы в 2022 году.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Герта Аймен Баркок
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Бернарду Силва высказался о «Реале»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
01:31 · Германия. 2-я бундеслига
Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре
16 Апреля
19:01 · Германия. 2-я бундеслига
Игроки «Герты» просят Дардаи остаться главным тренером команды
23 Марта
03:06 · Германия. 2-я бундеслига
​Джеральд Асамоа покидает «Шальке»
20 Марта
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
26 Февраля
06:28 · Германия. 2-я бундеслига
​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»
20 Февраля
17:30 · Германия. Бундеслига
Вторая бундеслига впервые опередила по посещаемости за тур первую
17 Февраля
16:10 · Германия. 2-я бундеслига
​В Германии матч прерывался из-за радиоуправляемых машинок
12 Февраля
13:37 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» сообщил об отставке главного тренера
09 Февраля
22:28 · Германия. 2-я бундеслига
В Германии прервали матч из-за поведения болельщиков
05 Февраля
03:58 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» задолжал 165 миллионов евро и рискует провалиться в любители
31 Января
17:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» может потерять профессиональный статус 1
24 Января
18:46 · Германия. Бундеслига
Чемпион мира Дурм завершил карьеру в 31 год
08 Января
23:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» готовы заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
04 Января
23:19 · Германия. 2-я бундеслига
​Вильмотс возвращается в «Шальке»
03 Января
18:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» подписал защитника молодёжной сборной Германии официально
Все новости
Рекомендуем