​Клозе может стать тренером «Кайзеслаутерна»

Бывший немецкий бомбардир Мирослав Клозе вскоре может встать у руля «Кайзерслаутерна» - клуба, за который он выступал на протяжении шести лет. Сейчас клуб обитает во второй немецкой лиге и переживает далеко не самые простые времена. В частности, клуб проиграл уже три матча кряду.

И это может стоить тренерской работы нынешнему наставнику «Кайзерслаутерну» - а это не кто иной, как знаменитый Дирк Шустер (не путать с Берндтом Шустером - и уж тем более с Савиком Шустером). Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Клозе уже дал понять, что согласен принять вызов, дело осталось за формальностями.