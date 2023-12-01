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Германия. 2-я бундеслига

​Клозе может стать тренером «Кайзеслаутерна»

01 Декабря 2023 • 01:34 Комментировать
Магдебург
...
Кайзерслаутерн
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02.12 22:30

Бывший немецкий бомбардир Мирослав Клозе вскоре может встать у руля «Кайзерслаутерна» - клуба, за который он выступал на протяжении шести лет. Сейчас клуб обитает во второй немецкой лиге и переживает далеко не самые простые времена. В частности, клуб проиграл уже три матча кряду.

И это может стоить тренерской работы нынешнему наставнику «Кайзерслаутерну» - а это не кто иной, как знаменитый Дирк Шустер (не путать с Берндтом Шустером - и уж тем более с Савиком Шустером). Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Клозе уже дал понять, что согласен принять вызов, дело осталось за формальностями.


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Евро-Футбол.Ру,
Кайзерслаутерн Мирослав Клозе

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