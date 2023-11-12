«Милан» продолжает следить за талантом из «Шальке»

В октябре мы уже сообщали о том, что итальянский «Милан» претендует на талантливого полузащитника из немецкого «Шальке» - Ассана Уэдраого. В нынешнем сезоне 17-летний игрок стал стабильно входить в основной состав выступающего во второй Бундеслиге клуба, он сыграл в одиннадцати матчах, в которых забил один гол и сделал голевую передачу.

«Милан» следит за игроком еще с начала года, и, не исключено, что уже в январе Уэдраого переберется из второй немецкой лиги в высшую лигу итальянского чемпионата. Но пока что «Шальке» не выражает готовности к сотрудничеству в этом вопросе.