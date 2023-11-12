Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

«Милан» продолжает следить за талантом из «Шальке»

12 Ноября 2023 • 03:50 Комментировать

В октябре мы уже сообщали о том, что итальянский «Милан» претендует на талантливого полузащитника из немецкого «Шальке» - Ассана Уэдраого. В нынешнем сезоне 17-летний игрок стал стабильно входить в основной состав выступающего во второй Бундеслиге клуба, он сыграл в одиннадцати матчах, в которых забил один гол и сделал голевую передачу.

«Милан» следит за игроком еще с начала года, и, не исключено, что уже в январе Уэдраого переберется из второй немецкой лиги в высшую лигу итальянского чемпионата. Но пока что «Шальке» не выражает готовности к сотрудничеству в этом вопросе. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Шальке 04 Ассан Уэдраого ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Герта Герта
Карлсруэ Карлсруэ
2
2
25.00 1.04 29.00
Видео
12.11.23 в 15:30
Веен Висбаден Веен Висбаден
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
2.85 3.70 2.22
Видео
12.11.23 в 15:30
Магдебург Магдебург
Ганза Ганза
1.68 4.00 4.40
Видео
12.11.23 в 15:30
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
Фортуна Фортуна
2.28 3.70 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
03:50 · Германия. 2-я бундеслига
«Милан» продолжает следить за талантом из «Шальке»
22 Октября
22:51 · Германия. 2-я бундеслига
​«Милан» включился в гонку за таланта из «Шальке»
21 Октября
00:32 · Германия. 2-я бундеслига
«РБ Лейпциг» является фаворитом на 17-летнего игрока «Шальке» Уэдраого
16 Октября
21:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» 17-летнего игрока, на которого претендует «Бавария»
09 Октября
21:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» претендует на 17-летнего игрока «Шальке 04»
07 Октября
23:11 · Германия. 2-я бундеслига
​Дракслер уже хочет покинуть Катар ради спасения «Шальке»
03 Октября
15:00 · Германия. 2-я бундеслига
Рауль отказал своему бывшему клубу
27 Сентября
10:49 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» объявил об отставке Томаса Райса официально
24 Сентября
14:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» наказал игрока за публичную критику тренера официально
30 Августа
01:40 · Германия. 2-я бундеслига
Голкипера «Герты» обвиняют в избиении молодого человека
27 Августа
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился бывшим защитником «Челси» официально
21 Августа
19:57 · Германия. 2-я бундеслига
Лукебакио приблизился к переходу в «Севилью» слухи
03 Августа
11:55 · Германия. Бундеслига
«Шальке» подписал полузащитника «Баварии»
00:35 · Германия. 2-я бундеслига
Вторая немецкая Бундеслига стартовала с триллера между «Гамбургом» и «Шальке» видео
26 Июля
17:14 · Германия. Бундеслига
Баумгартль присоединился к «Шальке» официально
Все новости
Рекомендуем