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Германия. 2-я бундеслига

​«Милан» включился в гонку за таланта из «Шальке»

22 Октября 2023 • 22:51 Комментировать

Итальянский «Милан» включился в гонку за Ассана Уэдраого - немецкого полузащитника прозябающего во второй лиге «Шальке». Интерес к нему проявляли и другие спецы, прежде всего немецкие - Томас Тухель из «Баварии» и Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Впрочем, возможно, Уэдраого, как и соотечественник Малик Тиав, удаленный в проходящем прямо сейчас матче между «Миланом» и «Ювентусом», предпочтет отправиться в солнечную Италию. Так или иначе, «Шальке» намерен заработать на нем не менее двадцати миллионов евро.

Уэдраого приглашается для выступлений в юношеской сборной Германии, в составе которой сыграл в чемпионате Европы и забил там один гол.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Шальке 04 Ассан Уэдраого
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