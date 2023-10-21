«РБ Лейпциг» является фаворитом на 17-летнего игрока «Шальке» Уэдраого

17-летний полузащитник «Шальке» Ассан Уэдраого продолжает привлекать внимание сильнейших клубов Европы.

По информации Bild, талантливый игрок «кобальтовых» хочет покинуть свой нынешний коллектив в конце текущего сезона. Сообщается, что явным фаворитом на услуги Уэдраого является «РБ Лейпциг». Руководство «быков» хочет в ближайшие месяцы активизировать усилия, чтобы достичь устного соглашения с игроком.

Напомним, что интерес к Ассану также проявляют «Ливерпуль» и «Бавария». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, проведшего во второй Бундеслиге девять матче при одном голе, в шесть миллионов евро.