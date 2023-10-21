Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

«РБ Лейпциг» является фаворитом на 17-летнего игрока «Шальке» Уэдраого

21 Октября 2023 • 00:32 Комментировать
Карлсруэ
...
Шальке 04
1 2.35 X 3.75 2 2.80
22.10 14:30

17-летний полузащитник «Шальке» Ассан Уэдраого продолжает привлекать внимание сильнейших клубов Европы.

По информации Bild, талантливый игрок «кобальтовых» хочет покинуть свой нынешний коллектив в конце текущего сезона. Сообщается, что явным фаворитом на услуги Уэдраого является «РБ Лейпциг». Руководство «быков» хочет в ближайшие месяцы активизировать усилия, чтобы достичь устного соглашения с игроком.

Напомним, что интерес к Ассану также проявляют «Ливерпуль» и «Бавария». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, проведшего во второй Бундеслиге девять матче при одном голе, в шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 РБ Лейпциг Ассан Уэдраого
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАРЛСРУЭ ШАЛЬКЕ 04
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ганновер 96 Ганновер 96
Магдебург Магдебург
2
1
2.08 3.75 3.10
Видео
Окончен
Эльвeрсберг Эльвeрсберг
Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр
3
0
Видео
21.10.23 в 14:00
Гамбург Гамбург
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
1.65 4.00 4.60
Видео
21.10.23 в 14:00
Падерборн Падерборн
Санкт-Паули Санкт-Паули
2.80 3.55 2.30
Видео
21.10.23 в 14:00
Оснабрюк Оснабрюк
Веен Висбаден Веен Висбаден
2.25 3.55 2.90
Видео
21.10.23 в 21:30
Фортуна Фортуна
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
1.88 3.75 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
00:32 · Германия. 2-я бундеслига
«РБ Лейпциг» является фаворитом на 17-летнего игрока «Шальке» Уэдраого
16 Октября
21:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» 17-летнего игрока, на которого претендует «Бавария»
09 Октября
21:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» претендует на 17-летнего игрока «Шальке 04»
07 Октября
23:11 · Германия. 2-я бундеслига
​Дракслер уже хочет покинуть Катар ради спасения «Шальке»
03 Октября
15:00 · Германия. 2-я бундеслига
Рауль отказал своему бывшему клубу
27 Сентября
10:49 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» объявил об отставке Томаса Райса официально
24 Сентября
14:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» наказал игрока за публичную критику тренера официально
30 Августа
01:40 · Германия. 2-я бундеслига
Голкипера «Герты» обвиняют в избиении молодого человека
27 Августа
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился бывшим защитником «Челси» официально
21 Августа
19:57 · Германия. 2-я бундеслига
Лукебакио приблизился к переходу в «Севилью» слухи
03 Августа
11:55 · Германия. Бундеслига
«Шальке» подписал полузащитника «Баварии»
00:35 · Германия. 2-я бундеслига
Вторая немецкая Бундеслига стартовала с триллера между «Гамбургом» и «Шальке» видео
26 Июля
17:14 · Германия. Бундеслига
Баумгартль присоединился к «Шальке» официально
17:05 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» подписал голкипера «Герты» официально
21 Июля
00:53 · Германия. 2-я бундеслига
Ондуа подтвердил возвращение в «Серветт»
Все новости
Рекомендуем