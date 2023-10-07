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Германия. 2-я бундеслига

​Дракслер уже хочет покинуть Катар ради спасения «Шальке»

07 Октября 2023 • 23:11 Комментировать

Немецкий нападающий Юлиан Дракслер перебрался в Катар буквально две недели тому назад, но, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress со ссылкой на Bild, он уже хочет покинуть свое новое пристанище.

Дело в том, что Дракслер настолько шокирован падением своего любимого «Шальке», тонущего уже и во второй Бундеслиге, что готов чуть ли немедленно явиться в расположение клуба и помочь ему.

- Я не отказался от идеи возвращения в «Шальке». Летом я всерьез думал об этом, - заявил нападающий в интервью.

Дракслер, которому тридцать лет, начинал свою карьеру в «Шальке», проведя в этом клубе шесть сезонов и выйдя в полуфинал Лиги чемпионов в 2012 году.


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