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Германия. 2-я бундеслига

Рауль отказал своему бывшему клубу

03 Октября 2023 • 15:00 Комментировать
Шальке 04
...
Герта
08.10 14:30

Немецкий «Шальке» переживает непростые времена, команда скатилась во вторую лигу, но и там дела ее идут ахово - «Шальке» близок к зоне вылета. Клуб расстался с Томасом Рейсом и ищет нового тренера, вследствие чего обратился к Раулю - знаменитому испанцу, который свою карьеру заканчивал именно в «Шальке» и даже вышел с ним в полуфинал Лиги чемпионов в 2011 году.

Но Рауль решил не связываться с «Шальке» и отказал немецкому клубу. Он останется тренером молодежной команды «Реала», и, возможно, надеется стать преемником Карло Анчелотти, нынешнего главного тренера «сливочных», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.. 

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Шальке 04 Рауль Гонсалес
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ШАЛЬКЕ 04 ГЕРТА
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