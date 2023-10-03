Рауль отказал своему бывшему клубу

Немецкий «Шальке» переживает непростые времена, команда скатилась во вторую лигу, но и там дела ее идут ахово - «Шальке» близок к зоне вылета. Клуб расстался с Томасом Рейсом и ищет нового тренера, вследствие чего обратился к Раулю - знаменитому испанцу, который свою карьеру заканчивал именно в «Шальке» и даже вышел с ним в полуфинал Лиги чемпионов в 2011 году.

Но Рауль решил не связываться с «Шальке» и отказал немецкому клубу. Он останется тренером молодежной команды «Реала», и, возможно, надеется стать преемником Карло Анчелотти, нынешнего главного тренера «сливочных», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress..