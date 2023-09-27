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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» объявил об отставке Томаса Райса официально

27 Сентября 2023 • 10:49 Комментировать
Падерборн
...
Шальке 04
29.09 19:30

«Шальке» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Томаса Райса.

«Мы до последнего старались преодолеть игровой спад вместе с Томасом Райсом. Однако после внутренних обсуждений мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом», — заявил спортивный директор «Шальке» Андре Хехельманн.

Напомним, Райс возглавлял «Шальке» с октября прошлого года, ранее он работал в «Бохуме». После семи туров второй Бундеслиги команда из Гельзенкирхена занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Томас Райс
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