«Шальке» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Томаса Райса.

«Мы до последнего старались преодолеть игровой спад вместе с Томасом Райсом. Однако после внутренних обсуждений мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом», — заявил спортивный директор «Шальке» Андре Хехельманн.

Напомним, Райс возглавлял «Шальке» с октября прошлого года, ранее он работал в «Бохуме». После семи туров второй Бундеслиги команда из Гельзенкирхена занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.