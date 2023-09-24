«Шальке» объявил о наказании для защитника команды - Тимо Баумгартль был временно отстранён и оштрафован. 27-летний футболист после субботнего поражения от «Санкт-Паули» (1:3) во второй Бундеслиге раскритиковал стратегию главного тренера в интервью для Sky. Тем самым Баумгартль нарушил внутренние правила клуба.

Тимо Баумгартль принёс извинения и сказал, что футболист с его опытом не должен допускать таких ошибок. Тем не менее, всю будущую неделю он будет тренироваться с молодёжной командой.

На текущий момент «Шальке» занимает только 15-е место в турнирной таблице второго немецкого дивизиона.