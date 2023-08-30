Голкипера «Герты» обвиняют в избиении молодого человека

28-летнему голкиперу берлинской «Герты» Мариусу Герсбеку придется ответить в суде за то, что случилось шестнадцатого июля в ходе невинного тренировочного сбора в Австрии.

Как сообщает издание Bild, вечером того дня, натренировавшись, Герсбек решил расслабиться в одном из заведений местечка Целль-ам-Се, но там у него произошел конфликт с посетителем, который в итоге привел к избиению 22-летнего парня крепким Мариусом.

И теперь ему предстоит суд 28 сентября, а обычно за такие вещи в Австрии дают как минимум несколько месяцев тюрьмы. Что до «Герты», то она пока что объявила об отстранении голкипера от тренировок.