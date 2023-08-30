Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Голкипера «Герты» обвиняют в избиении молодого человека

30 Августа 2023 • 01:40 Комментировать
Герта
5:0
Гройтер Фюрт
окончен

28-летнему голкиперу берлинской «Герты» Мариусу Герсбеку придется ответить в суде за то, что случилось шестнадцатого июля в ходе невинного тренировочного сбора в Австрии.

Как сообщает издание Bild, вечером того дня, натренировавшись, Герсбек решил расслабиться в одном из заведений местечка Целль-ам-Се, но там у него произошел конфликт с посетителем, который в итоге привел к избиению 22-летнего парня крепким Мариусом.

И теперь ему предстоит суд 28 сентября, а обычно за такие вещи в Австрии дают как минимум несколько месяцев тюрьмы. Что до «Герты», то она пока что объявила об отстранении голкипера от тренировок. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Мариус Герсбек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
01:40 · Германия. 2-я бундеслига
Голкипера «Герты» обвиняют в избиении молодого человека
27 Августа
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился бывшим защитником «Челси» официально
21 Августа
19:57 · Германия. 2-я бундеслига
Лукебакио приблизился к переходу в «Севилью» слухи
03 Августа
11:55 · Германия. Бундеслига
«Шальке» подписал полузащитника «Баварии»
00:35 · Германия. 2-я бундеслига
Вторая немецкая Бундеслига стартовала с триллера между «Гамбургом» и «Шальке» видео
26 Июля
17:14 · Германия. Бундеслига
Баумгартль присоединился к «Шальке» официально
17:05 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» подписал голкипера «Герты» официально
21 Июля
00:53 · Германия. 2-я бундеслига
Ондуа подтвердил возвращение в «Серветт»
18 Июля
08:23 · Германия. Бундеслига
Переход Хальстенберга в «Ганновер 96» приостановлен, но Битшиабу может помочь
14 Июля
21:24 · Германия. 2-я бундеслига
«Брага» приобрела у «Шальке» игрока сборной Уругвая официально
06 Июля
21:04 · Россия. Премьер-лига
Хаджикадунич продолжит карьеру в «Гамбурге»
30 Июня
14:38 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-форвард сборной Германии Крузе будет играть во второй Бундеслиге официально
20 Июня
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: «Россия – мой дом, обожаю эту страну»
19 Июня
19:34 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил возможный переход Сазонова в «Гамбург»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Сазонов может перебраться в немецкий клуб
Все новости
Рекомендуем