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Германия. 2-я бундеслига

Лукебакио приблизился к переходу в «Севилью» слухи

21 Августа 2023 • 19:57 Комментировать
Алавес
1:1
Севилья
1 3.70 X 2.55 2 2.55
1-й тайм

Бельгийский нападающий «Герты» Доди Лукебакио неожиданно приблизился к переходу в топ-клуб испанской Ла Лиги.

По информации издания Eldesmarque, сумма возможного трансфера игрока берлинской команды в стан андалусийцев составит семь-восемь миллионов евро. Сообщается, что ранее форвард продвинулся в переговорах с «Бёрнли», однако отменил их, когда узнал об интересе «Севильи».

Напомним, что в минувшем сезоне Бундеслиги игрок бельгийской сборной провёл 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Лукебакио в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Севилья трансферы футбола - лето 2023 Доди Лукебакио
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