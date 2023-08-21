Бельгийский нападающий «Герты» Доди Лукебакио неожиданно приблизился к переходу в топ-клуб испанской Ла Лиги.

По информации издания Eldesmarque, сумма возможного трансфера игрока берлинской команды в стан андалусийцев составит семь-восемь миллионов евро. Сообщается, что ранее форвард продвинулся в переговорах с «Бёрнли», однако отменил их, когда узнал об интересе «Севильи».

Напомним, что в минувшем сезоне Бундеслиги игрок бельгийской сборной провёл 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Лукебакио в 12 миллионов евро.