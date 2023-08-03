Вторая немецкая Бундеслига стартовала, и сразу же выдала потрясающий матч между «Гамбургом», которому не повезло в стыковых матчах предыдущего сезона (клуб снова не смог вернуться в высший свет немецкого футбола), и другим привычным по главной Бундеслиге клубом - «Шальке».

И матч выдался более чем достойным для старта - зрители увидели восемь голов, «Гамбург» забил пять, на что «Шальке» ответил тремя мячами, причем в какой-то момент гельезенкирхенцы вели в счете, так что победа «Гамбурга» получилась еще и волевой. В следующем, втором туре, «Гамбург» сыграет с бывшим клубом Сергея Кирьякова - «Карлсруэ».