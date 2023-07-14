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Германия. 2-я бундеслига

«Брага» приобрела у «Шальке» игрока сборной Уругвая официально

14 Июля 2023 • 21:24 Комментировать

Португальская «Брага» приобрела у немецкого «Шальке» уругвайского и испанского атакующего полузащитника Родриго Салазара. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

По оценке Transfermarkt, сумма компенсации клубу из Гельзенкирхена составила 5 млн евро. Контракт между клубом и новичком подписан на пять лет.

Салазар перебрался в «Шальке» год назад из франкфуртского «Айнтрахта» за 1,5 млн евро. В минувшем сезоне в составе вылетевшего из Бундеслиги клуба он сыграл 22 матча, отметившись двумя голами и шестью ассистами.

С 2023 года молодой футболист вызывается в национальную сборную Уругвая.
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Евро-Футбол.Ру,
Брага Шальке 04 трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Родриго Салазар
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