Бывший нападающий сборной Германии Макс Крузе продолжит карьеру во второй Бундеслиге. Новым местом работы 35-летнего бомбардира стал «Падерборн», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Как информирует источник, между сторонами подписано трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения следующего сезона.

Напомним, ранее Крузе выступал за «Фрайбург», гладбахскую «Боруссию», «Вердер», «Фенербахче» и «Унион». Последним его клубом был «Вольфсбург», за который он провел пять матчей и не отметился голевыми действиями.

В составе сборной Германии Макс провел 14 матчей и забил четыре мяча.