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Германия. 2-я бундеслига

Экс-форвард сборной Германии Крузе будет играть во второй Бундеслиге официально

30 Июня 2023 • 14:38 Комментировать

Бывший нападающий сборной Германии Макс Крузе продолжит карьеру во второй Бундеслиге. Новым местом работы 35-летнего бомбардира стал «Падерборн», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Как информирует источник, между сторонами подписано трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения следующего сезона.

Напомним, ранее Крузе выступал за «Фрайбург», гладбахскую «Боруссию», «Вердер», «Фенербахче» и «Унион». Последним его клубом был «Вольфсбург», за который он провел пять матчей и не отметился голевыми действиями.

В составе сборной Германии Макс провел 14 матчей и забил четыре мяча.

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