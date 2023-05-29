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Германия. 2-я бундеслига

Два фаната Санкт-Паули приехали на матч на велосипедах из Англии – они проехали 1100 километров

29 Мая 2023 • 14:17 Комментировать

В воскресенье «Санкт-Паули» проводил последний домашний матч сезона во второй Бундеслиге – против «Карлсруэ» (ничья 1:1). Двое фанатов «Санкт-Паули» из Манчестера отправились на эту игру на велосипедах, о чём рассказывает пресс-служба клуба. По пути болельщики немецкой команды собирали деньги на благотворительность.

Судя по картам, фанаты преодолели примерно 1100 километров. Часть пути, очевидно, им пришлось преодолеть на пароме, ведь на велосипеде пересечь Ла-Манш невозможно.

Добавим, что «Санкт-Паули» занял пятое место во втором по рангу футбольном дивизионе Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Санкт-Паули
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14:17 · Германия. 2-я бундеслига
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