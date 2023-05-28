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Германия. 2-я бундеслига

«Хайденхайм» сыграет в Бундеслиге впервые в своей истории

28 Мая 2023 • 22:36 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что немецкий «Хайденхайм» в драматичной манере обеспечил себе первое место во второй Бундеслиге, опередив в последнем туре «Дармштадт 98» и «Гамбург». Особенно обидно должно быть «Гамбургу», потому что «Дармштадт»-то все равно идет наверх, а вот «Гамбургу» придется сыграть в плей-офф со «Штутгартом», и как там все обернется, непонятно.

Между тем интересно, что «Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в своей истории, а речь идет, на самом деле, об одном из старейших клубов Германии, который был основан в 1846 году. В 2020 году команда уже была близка к выходу в высший свет, она дважды сыграла с «Вердером» в стыках, 0:0 и 2:2, но по правилу выездных голов, тогда еще действовавшему, «Вердер» сохранил прописку.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хайденхайм
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