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Германия. 2-я бундеслига

Конфуз в Германии: Фанаты «Веена» праздновали повышение в классе, но оно отменилось

27 Мая 2023 • 17:34 Комментировать

В заключительном туре третьего по рангу футбольного дивизиона Германии «Веен» добился домашней победы со счётом 1:0 над «Галлешером». После финального свистка фанаты «Веена» на радостях выбежали на поле. Они стали праздновать повышение в классе до второй Бундеслиги, поскольку конкурент – «Оснабрюк» – проигрывал дома дублю дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1 и пропускал «Веен» вперёд себя в таблице в режиме реального времени.

Дальше пошла драма – «Оснабрюк» забил голы на 90+4-й 90+6-й минутах. Команда победила 2:1 и завоевала билет во вторую Бундеслигу. Праздник для фанатов «Веена» резко отменился.

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