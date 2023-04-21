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Германия. 2-я бундеслига

«Гамбург» и «Санкт-Паули» забили семь голов - это повторение рекорда результативности гамбургского дерби

21 Апреля 2023 • 23:15 Комментировать
Гамбург
4:3
Санкт-Паули
окончен

В матче двадцать девятого тура второй немецкой Бундеслиги «Гамбург» обыграл земляков из «Санкт-Паули» со счетом 4:3, что стало повторением рекорда результативности для матча гамбургского дерби. Впервые семь мячей в игре этих команд было забито в декабре 2001 года - и тогда «Гамбург» также выиграл с таким же счетом, однако это было в первой Бундеслиге.

Следует заметить, что у нас есть шансы увидеть обе эти команды в Бундеслиге уже в следующем сезоне - сейчас «Гамбург» идет вторым в турнирной таблице второй немецкой лиги, а «Санкт-Паули» занимает пятое место. Обеим осталось провести по пять игр. 

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Гамбург Санкт-Паули
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