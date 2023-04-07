Пункт об освобождении Кёна активируется в 2024 году

Как сообщает Bild, у левого защитника «Ганновера 96» Деррика Кёна в контракте есть пункт об освобождении, который станет действителен в следующем году.

Данная новость привлекает внимание, поскольку 24-летний игрок вызывает интерес со стороны клубов Бундеслиги.

В настоящее время Кёну осталось отыграть два года по контракту с «Ганновером 96», а это означает, что летом любая команда, которая захочет подписать футболиста, должна будет заплатить шесть миллионов евро.

Однако следующим летом в контракте Кёна вступит в силу пункт, согласно которому он сможет уйти за три миллиона евро.

Ранее интерес к Кёну проявляли «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Байер» из Леверкузена и «Штутгарт».