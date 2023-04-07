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Германия. 2-я бундеслига

Пункт об освобождении Кёна активируется в 2024 году

07 Апреля 2023 • 23:22 Комментировать
Гамбург
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Ганновер 96
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Через 14 ч. 5 мин.

Как сообщает Bild, у левого защитника «Ганновера 96» Деррика Кёна в контракте есть пункт об освобождении, который станет действителен в следующем году.

Данная новость привлекает внимание, поскольку 24-летний игрок вызывает интерес со стороны клубов Бундеслиги.

В настоящее время Кёну осталось отыграть два года по контракту с «Ганновером 96», а это означает, что летом любая команда, которая захочет подписать футболиста, должна будет заплатить шесть миллионов евро.

Однако следующим летом в контракте Кёна вступит в силу пункт, согласно которому он сможет уйти за три миллиона евро.

Ранее интерес к Кёну проявляли «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Байер» из Леверкузена и «Штутгарт».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Ганновер 96 контракт Байер Штутгарт Деррик Кён трансферы футбола - лето 2024
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ГАМБУРГ ГАННОВЕР 96
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