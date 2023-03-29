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Германия. 2-я бундеслига

Матчи «Бари» посещают почти 50 тысяч человек в среднем - выдающийся показатель для второй лиги

29 Марта 2023 • 03:52 Комментировать

Скромный итальянский «Бари», редкий гость в Серии А, тем не менее, может похвастать очень серьезной аудиторией - матчи команды, выступающей во второй лиге итальянского футбола, посещают в среднем 48 877 человек за матч.

Это один из самых высоких показателей в Европе, если говорить о командах вторых лиг, выше лишь у немецкого «Гамбурга» (более 52 тысяч в среднем), но там и имя, известное дело, погромче, и немецкий футбол, в целом, более посещаем, чем итальянский.

Стадион «Бари» памятен и по другому обстоятельству - именно на нем сербская «Црвена Звезда» в 1991 году выиграла Кубок чемпионов, обыграв «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Бари
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