В «Ганновере» сообщили, что происходит с поддерживающим Россию Ондуа

Камерунский футболист Гаэль Ондуа, обладающий также гражданством Российской Федерации, перестал попадать в основной состав немецкого «Ганновера» по причинам, которые за версту попахивают политическими, ведь на чемпионате мира в Катаре «русский камерунец» позволил себе «неслыханную дерзость» - сыграл в бутсах с российским флагом!

После этого в частных беседах Ондуа признавал, что на него оказывается давление со стороны тренерского штаба, и действительно - участник чемпионата мира перестал попадать в состав далеко не звездного «Ганновера». Между тем, там пояснили, что происходящее имеет чисто спортивную подоплеку - никакой, дескать, политики.

- Мы уже сообщали, что малое количество игрового времени объясняется только спортивными причинами. Также напоминаем, что мы не комментируем контракты футболистов. Что касается нахождения Гаэля Ондуа, то сейчас он тренируется со второй командой, - цитирует пресс-службу клуба Матч ТВ.