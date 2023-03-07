​Ондуа намекнул, что не играет в «Ганновере» из-за отношения к России – в клубе отреагировали

Накануне полузащитник Гаэль Ондуа дал понять, что он не получает игрового времени в «Ганновере» из-за отношения к России. В клубе второй Бундеслиги дали комментарий по поводу слов Ондуа.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами», - комментарий пресс-службы немецкого клуба приводит ТАСС.

В «Ганновере» отметили, что Гаэль Ондуа получал шансы на тренировках и в матчах, но не воспользовался ими.

Напомним, что Гаэль Ондуа получал угрозы после того, как на чемпионате мира он выходил на поле в бутсах с флагом России. Как известно, Ондуа имеет российский паспорт.