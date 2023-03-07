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Германия. 2-я бундеслига

«Ганновер» расторгнет контракт с Ондуа

07 Марта 2023 • 00:20 Комментировать
Ганновер 96
...
Ганза
12.03 15:30

Немецкий клуб «Ганновер», выступающий во втором дивизионе Германии, расторгнет контракт с полузащитником Гаэлем Ондуа. Об этом рапортует издание Bild.

Сообщается, что стороны обсудят прекращение контракта уже в ближайшие дни, а немецкий клуб выплатит игроку 200 тыс. евро в качестве неустойки.

Как уточняет источник, ещё в апреле прошлого года полузащитнику в клубе заявили, что больше на него не рассчитывают.

В текущем сезоне камерунско-российский полузащитник сыграл за «Ганновер» лишь два матча во 2-й Бундеслиге. Его контракт с саксонским клубом действует до конца сезона.

Ранее Ондуа рассказал, что не играет в Германии по политическим причинам. По мнению футболиста, на него не рассчитывают из-за его второго гражданства и позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ганновер 96 Гаэль Ондуа
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