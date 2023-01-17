Агент Жирова рассказал, останется ли игрок в Германии

Агент российского защитника «Зандхаузена» Александра Жирова Артур Бек ответил на вопрос о будущем его клиента.

«Останется ли он в клубе? Ничего не известно пока. У него действующий контракт, который длится до лета», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Александр Жиров выступает за «Зандхаузен» уже пятый год. Он провёл за этот клуб порядка 130 матчей и забил шесть голов. В текущем сезоне 31-летний россиянин провёл за клуб 19 матчей, в которых единожды забил и дважды ассистировал. Стоит игрок, если верить порталу Transfermarkt, 600 тыс. евро.

Барнаулец Александр Жиров известен в России по выступлениям за «Анжи» и «Томь», а также другие менее известные клубы.