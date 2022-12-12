Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Германия. 2-я бундеслига

Бекхэм заинтересован в сотрудничестве с Бускетсом

12 Декабря 2022 • 06:23 Комментировать

Ветеран Серхио Бускетс близок к тому, чтобы покинуть «Барселону», как показывает история с Херардом Пике, наставник «Барселоны» строит новую, молодую команду, и не собирается бесконечно ставить в состав ветеранов.

Правда, на словах Хави хочет сохранить Бускетса, но слова, как известно, не всегда соответствуют тому, что человек думает. По слухам, услугами Бускетса интересуется Дэвид Бекхэм, совладелец клуба МЛС «Интер Майами» - об этом сообщает испанское издание Marca.

И теперь все зависит от решения самого Бускетса - готов ли он приблизить неизбежное и покинуть «Барселону» сейчас, или дождется, как и Пике, того момента, когда уже совершенно перестанет попадать в состав. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Интер Майами Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Декабря
06:23 · Германия. 2-я бундеслига
Бекхэм заинтересован в сотрудничестве с Бускетсом
19 Ноября
14:05 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Не исключаю, что однажды вернусь в «Нюрнберг»
10 Ноября
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В данный момент я не вижу возможности для Адеми вернуться в Россию»
31 Октября
15:42 · Россия. Премьер-лига
Жиров: «До сих пор не понимаю, почему мне не дали шанса в «Краснодаре»
14 Октября
22:45 · Германия. 2-я бундеслига
Игрок «Карлсруэ» пропустит ближайший матч своей команды ради спасения человеческой жизни
02 Октября
16:35 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил единоличный рекорд второй Бундеслиги
23 Сентября
21:18 · Германия. 2-я бундеслига
Игрок «Гамбурга» оскандалился, пропустив начало матча... в душе
10 Сентября
03:02 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил рекорд второй Бундеслиги
16 Августа
16:03 · Россия. Премьер-лига
Адеми перешёл в «Зандхаузен» официально
13 Августа
21:02 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил клубный рекорд
11 Августа
11:34 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с немецким клубом официально
20 Июля
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присматривается к защитнику из второй Бундеслиги
18:15 · Россия. Премьер-лига
Жиров в сфере интересов двух клубов из РПЛ эксклюзив
08:21 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» нашло усиление в Германии
12 Июня
13:28 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» продлил контракт с братом Сане
Все новости
Рекомендуем