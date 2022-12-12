Бекхэм заинтересован в сотрудничестве с Бускетсом

Ветеран Серхио Бускетс близок к тому, чтобы покинуть «Барселону», как показывает история с Херардом Пике, наставник «Барселоны» строит новую, молодую команду, и не собирается бесконечно ставить в состав ветеранов.

Правда, на словах Хави хочет сохранить Бускетса, но слова, как известно, не всегда соответствуют тому, что человек думает. По слухам, услугами Бускетса интересуется Дэвид Бекхэм, совладелец клуба МЛС «Интер Майами» - об этом сообщает испанское издание Marca.

И теперь все зависит от решения самого Бускетса - готов ли он приблизить неизбежное и покинуть «Барселону» сейчас, или дождется, как и Пике, того момента, когда уже совершенно перестанет попадать в состав.