Игрок «Карлсруэ» пропустит ближайший матч своей команды ради спасения человеческой жизни

Марсель Франке, 29-летний защитник немецкого «Карлсруэ», пропустит ближайший матч своей команды против «Дармштадта» - и руководство клуба совсем не возражает против его отсутствия, так как причина поистине благородна. Дело в том, что Франке решил выступить донором - в четверг он сдал стволовые клетки ради спасения нуждающейся в них персоны.

- Три месяца назад мне позвонили врачи и сказали, что мои стволовые клетки могут подойти другому человеку для спасения его жизни. Я посоветовался с семьей и решил, что соглашусь, - заявил отец двоих детей, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.