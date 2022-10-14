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Германия. 2-я бундеслига

Игрок «Карлсруэ» пропустит ближайший матч своей команды ради спасения человеческой жизни

14 Октября 2022 • 22:45 Комментировать
Карлсруэ
...
Дармштадт
1 2.70 X 3.60 2 2.50
Через 14 ч. 35 мин.

Марсель Франке, 29-летний защитник немецкого «Карлсруэ», пропустит ближайший матч своей команды против «Дармштадта» - и руководство клуба совсем не возражает против его отсутствия, так как причина поистине благородна. Дело в том, что Франке решил выступить донором - в четверг он сдал стволовые клетки ради спасения нуждающейся в них персоны.

- Три месяца назад мне позвонили врачи и сказали, что мои стволовые клетки могут подойти другому человеку для спасения его жизни. Я посоветовался с семьей и решил, что соглашусь, - заявил отец двоих детей, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлсруэ Марсель Франке
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КАРЛСРУЭ ДАРМШТАДТ
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