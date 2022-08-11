Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс, расторгнувший трудовое соглашение с московским «Спартаком», продолжит карьеру в Германии.

Новым местом работы футболиста стала «Фортуна» Дюссельдорф. Стороны поставили подписи под краткосрочным контрактом, рассчитанным до середины следующего года. Об этом рапортует пресс-служба немецкого клуба.

В прошлом сезоне Йоррит сначала играл за «Спартак», а затем выступал на правах аренды за «Фейеноорд». Он принял участие в 17 поединках, в которых забил один гол и получил три желтые карточки.

В нынешнем сезоне «Фортуна» выступает во второй Бундеслиге.