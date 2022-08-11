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Германия. 2-я бундеслига

Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с немецким клубом официально

11 Августа 2022 • 11:34 Комментировать

Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс, расторгнувший трудовое соглашение с московским «Спартаком», продолжит карьеру в Германии.

Новым местом работы футболиста стала «Фортуна» Дюссельдорф. Стороны поставили подписи под краткосрочным контрактом, рассчитанным до середины следующего года. Об этом рапортует пресс-служба немецкого клуба.

В прошлом сезоне Йоррит сначала играл за «Спартак», а затем выступал на правах аренды за «Фейеноорд».  Он принял участие в 17 поединках, в которых забил один гол и получил три желтые карточки.

В нынешнем сезоне «Фортуна» выступает во второй Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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