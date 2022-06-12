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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» продлил контракт с братом Сане

12 Июня 2022 • 13:28 Комментировать

Немецкий клуб «Шальке» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Сиди Сане.

Отметим, что 19-летний футболист является младшим братом игрока «Баварии» и сборной Германии Лероя Сане. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

На данный момент Сиди Сане не провёл за основную команду «Шальке» ни одной официальной встречи. В минувшем сезоне на счету футболиста 18 игр за молодёжную команду гельзенкирхенского клуба, в которых он отметился шестью забитыми мячами.

По итогам минувшего розыгрыша 2-й немецкой Бундеслиги «Шальке» занял первое место в турнирной таблице, обеспечив себе участие в элитном дивизионе немецкого футбола в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Лерой Сане Сиди Сане
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