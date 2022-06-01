Дрезденское «Динамо» разорвало контракт с российским вратарём

Руководство «Динамо» из Дрездена решило разорвать действующее соглашение с российским голкипером Антоном Митрюшкиным.

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, контракт с 26-летним российским футболистом был расторгнут, хотя изначально он был рассчитан до июня 2023 года. Воспитанник московского «Спартака» на данный момент является свободным агентом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Антон Митрюшкин провёл в подэлитном немецком дивизионе всего пять матчей, в которых пропустил восемь голов. В активе голкипера также есть один поединок на ноль. До этого Митрюшкин выступал за швейцарский клуб «Сьон».