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Германия. 2-я бундеслига

Дрезденское «Динамо» разорвало контракт с российским вратарём

01 Июня 2022 • 13:44 Комментировать (1)

Руководство «Динамо» из Дрездена решило разорвать действующее соглашение с российским голкипером Антоном Митрюшкиным.

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, контракт с 26-летним российским футболистом был расторгнут, хотя изначально он был рассчитан до июня 2023 года. Воспитанник московского «Спартака» на данный момент является свободным агентом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Антон Митрюшкин провёл в подэлитном немецком дивизионе всего пять матчей, в которых пропустил восемь голов. В активе голкипера также есть один поединок на ноль. До этого Митрюшкин выступал за швейцарский клуб «Сьон».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Дрезден Антон Митрюшкин
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