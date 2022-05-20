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Германия. 2-я бундеслига

Аршавин рассказал, почему Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке»

20 Мая 2022 • 09:14 Комментировать

Один из руководителей «Зенита» Андрей Аршавин рассказал журналистам о том, по какой причине молодой российский полузащитник Ярослав Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке».

Аршавин сказал «Чемпионату», что представители «Зенита» всегда были на связи с молодым футболистом, который получил в Германии только положительные отзывы. Экс-игрок «Зенита» отметил, что, кончено же, хотелось бы, чтобы Михайлов получал больше игрового времени, но в связи с нынешней ситуацией полузащитник перестал попадать в заявку не по спортивному принципу.

Напомним, что Ярослав Михайлов в этом сезоне провёл во второй Бундеслиге восемь матчей и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Шальке 04 Ярослав Михайлов
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