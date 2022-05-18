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Германия. 2-я бундеслига

Игрок «Шальке» установил абсолютный исторический рекорд своего клуба

18 Мая 2022 • 05:57 Комментировать
Нюрнберг
1:2
Шальке 04
окончен

Немецкий «Шальке» возвращается в Бундеслигу, и делает это красиво - именно команда выиграла чемпионат второй немецкой лиги, а ее нападающий Симон Теродде забил тридцать голов в 34 матчах сезона.

Это первый игрок «Шальке» за все время выступлений клуба в профессиональном футболе, который забил 30 голов за сезон. Ранее записать такое количество мячей на свой счет за сезон чемпионата не удавалось ни одному из игроков «Шальке».

Да и в целом, столь много во второй немецкой лиге за сезон не забивалось уже более тридцати лет. В последний раз такое количество мячей за сезон во второй Бундеслиге забивал Свен Демандт из дюссельдорфской «Фортуны» в сезоне 1988/1989.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Симон Теродде Свен Дермандт
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