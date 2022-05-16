«Вердер» вернулся в Бундеслигу

Расставание бременского «Вердера» с Бундеслигой оказалось недолгим - обыграв «Ян Регенсбург» в своем очередном матче во второй Бундеслиге, «Вердер» обеспечил себе возвращение в высшую лигу. Ранее это же право обеспечил себе «Шальке», который выиграл чемпионат второй немецкой лиги.

Ну а на третьем месте расположился «Гамбург» - еще один клуб, который давным-давно приучил всех к тому, что играет в высшей лиге. Но «Гамбургу» для возвращения туда надо будет еще сыграть переходные матчи - а в них можно и проиграть. А вот «Шальке» и «Вердер» в Бундеслиге в следующем сезоне будут уже однозначно.