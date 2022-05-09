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Германия. 2-я бундеслига

Клопп вспомнил, как ему отказал в 2008 году «Гамбург»

09 Мая 2022 • 04:40 Комментировать
Гамбург
2:1
Ганновер 96
окончен

Знаменитый «Гамбург» переживает в последние годы не лучшие времена - команда долго барахталась на грани сохранения подписки в Бундеслиге, но в 2018 году вылетела из высшей лиги немецкого футбола. А начались неприятности клуба примерно полтора десятка лет назад - именно тогда «Гамбург» скатился в аутсайдеры немецкого футбола. У клуба был шанс избежать этого - но руководство «Гамбурга» не разглядело спасения в Юргене Клоппе, молодом специалисте, который только-только покинул «Майнц».

- Им не понравилось, что я курю, не понравился мой внешний вид. А еще была абсурдная ситуация с фамилией. В «Майнце» меня называли Клоппо, и руководство «Гамбурга» почему-то сочло, что если меня будут так называть в их команде, игроки не станут уважать меня, - поделился Клопп воспоминаниями в интервью Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Юрген Клопп
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