Клопп вспомнил, как ему отказал в 2008 году «Гамбург»

Знаменитый «Гамбург» переживает в последние годы не лучшие времена - команда долго барахталась на грани сохранения подписки в Бундеслиге, но в 2018 году вылетела из высшей лиги немецкого футбола. А начались неприятности клуба примерно полтора десятка лет назад - именно тогда «Гамбург» скатился в аутсайдеры немецкого футбола. У клуба был шанс избежать этого - но руководство «Гамбурга» не разглядело спасения в Юргене Клоппе, молодом специалисте, который только-только покинул «Майнц».

- Им не понравилось, что я курю, не понравился мой внешний вид. А еще была абсурдная ситуация с фамилией. В «Майнце» меня называли Клоппо, и руководство «Гамбурга» почему-то сочло, что если меня будут так называть в их команде, игроки не станут уважать меня, - поделился Клопп воспоминаниями в интервью Goal.